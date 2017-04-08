Эксперт: на информационные войны США и Китай тратят огромные деньги

Помимо традиционных сфер, где могут разворачиваться войны — земля, воздух, море и космос, существует еще одна, где противостояние уже давно ведется. По словам советника министра обороны России Андрея Ильницкого, на информационные войны США и Китай тратят огромные деньги.

"У Китая, по некоторым оценкам, есть возможность выставить порядка 100 миллионов таких "информационных солдат". Что касается США, то тут все серьезно, начиная с конца 1990-х годов были подготовлены войска информационных операций, на это тратится много средств", — сказал он на радио Sputnik.