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Советник министра обороны России Андрей Ильницкий
© Sputnik.

Эксперт: на информационные войны США и Китай тратят огромные деньги

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Советник министра обороны России Андрей Ильницкий рассуждает об информационных войнах сверхдержав.

Помимо традиционных сфер, где могут разворачиваться войны — земля, воздух, море и космос, существует еще одна, где противостояние уже давно ведется. По словам советника министра обороны России Андрея Ильницкого, на информационные войны США и Китай тратят огромные деньги.

"У Китая, по некоторым оценкам, есть возможность выставить порядка 100 миллионов таких "информационных солдат". Что касается США, то тут все серьезно, начиная с конца 1990-х годов были подготовлены войска информационных операций, на это тратится много средств", — сказал он на радио Sputnik.



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