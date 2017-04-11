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Корреспондент Sputnik Роберт Джопуа
из архива Роберта Джопуа

Корреспондент Sputnik из Иерусалима: ожидаем схождение Благодатного огня

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Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (29)
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Группа паломников из Абхазии в преддверии Светлого праздника Пасхи отправилась в Иерусалим за Благодатным огнем, в их числе корреспондент Sputnik Абхазия Роберт Джопуа.

"Паломники из Абхазии прибыли в Вифавару – это место, где Господь крестился в реке Иордан. В этом месте дважды в год освящается Великим чином сам Иордан, который сподобился принять в свои воды Спасителя. По словам отца Вячеслава, который находится в группе паломников из Абхазии, сегодня, в честь Пасхи, иерусалимский иерей Великим чином освящает воду. И все, кто приезжает сюда на Пасху, в этой воде очищаются, чтобы встретить Светлый праздник с чистой душой, очищенной совестью и с просвещенным сердцем. Программа у абхазских паломников очень насыщенная. Паломники пробудут здесь до Пасхи. Одна из главных целей  - дождаться схождения Благодатного Огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме и доставить его в Абхазию", — сказал корреспондент Sputnik Абхазия Роберт Джопуа.


Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (29)

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