Корреспондент Sputnik из Иерусалима: ожидаем схождение Благодатного огня

"Паломники из Абхазии прибыли в Вифавару – это место, где Господь крестился в реке Иордан. В этом месте дважды в год освящается Великим чином сам Иордан, который сподобился принять в свои воды Спасителя. По словам отца Вячеслава, который находится в группе паломников из Абхазии, сегодня, в честь Пасхи, иерусалимский иерей Великим чином освящает воду. И все, кто приезжает сюда на Пасху, в этой воде очищаются, чтобы встретить Светлый праздник с чистой душой, очищенной совестью и с просвещенным сердцем. Программа у абхазских паломников очень насыщенная. Паломники пробудут здесь до Пасхи. Одна из главных целей - дождаться схождения Благодатного Огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме и доставить его в Абхазию", — сказал корреспондент Sputnik Абхазия Роберт Джопуа.



