Захарова: Лавров откроет новое здание Посольства России в Абхазии

"Глава МИД РФ примет участие в торжественной церемонии официального открытия нового комплекса зданий Посольства России в Абхазии. 19 апреля в Сухуме пройдут переговоры Сергея Лаврова с президентом Республики Абхазия и министром иностранных дел", — сказала Захарова на брифинге в среду.

По словам Захаровой, в ходе переговоров планируется обменяться мнениями по ключевым вопросам повестки дня двусторонних отношений, а также по тематике укрепления международных позиций Абхазии и координации российско-абхазского внешнеполитического взаимодействия.

"Визит главы МИД России в Республику Абхазия призван придать дополнительный импульс развитию российско-абхазских отношений, базирующихся на принципах союзничества и стратегического партнерства, а также упрочить сотрудничество между внешнеполитическими ведомствами наших стран", — сообщила официальный представитель МИД РФ.