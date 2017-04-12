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Мария Захарова о перспективах отношений России и США
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Захарова: Лавров откроет новое здание Посольства России в Абхазии

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Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит 18-19 апреля Абхазию с рабочим визитом, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Глава МИД РФ примет участие в торжественной церемонии официального открытия нового комплекса зданий Посольства России в Абхазии. 19 апреля в Сухуме пройдут переговоры Сергея Лаврова с президентом Республики Абхазия и министром иностранных дел", — сказала Захарова на брифинге в среду.

По словам Захаровой, в ходе переговоров планируется обменяться мнениями по ключевым вопросам повестки дня двусторонних отношений, а также по тематике укрепления международных позиций Абхазии и координации российско-абхазского внешнеполитического взаимодействия.

"Визит главы МИД России в Республику Абхазия призван придать дополнительный импульс развитию российско-абхазских отношений, базирующихся на принципах союзничества и стратегического партнерства, а также упрочить сотрудничество между внешнеполитическими ведомствами наших стран", — сообщила официальный представитель МИД РФ.



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