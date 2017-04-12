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Роман Дбар
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дбар о мусорном полигоне в Дружбе: возмущения жителей обоснованы

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Пресс-конференция, посвященная проблеме утилизации бытовых отходов, прошла в пресс-центре Sputnik в среду 12 апреля.

Возмущения жителей поселка Дружба, где находится гудаутский мусорный полигон, директор Института экологии Абхазии Роман Дбар назвал обоснованными.

"Не в первый раз ситуация со скоплением мусора вызывает недовольство местных жителей, а причиной очередных всплесков протеста становится, как правило, несанкционированный поджог мусора. Ветер разносит едкий запах дыма, запах плавящегося пластика, который чувствуется далеко за пределами полигона. В воздухе появляются химические соединения – диоксины. С экологической точки зрения воздух такой консистенции очень вреден для здоровья человека", — считает Роман Дбар. 

Он подчеркнул, что мусорные пункты должны быть огорожены и охраняемы. 

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