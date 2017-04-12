Дбар о мусорном полигоне в Дружбе: возмущения жителей обоснованы

Возмущения жителей поселка Дружба, где находится гудаутский мусорный полигон, директор Института экологии Абхазии Роман Дбар назвал обоснованными.

"Не в первый раз ситуация со скоплением мусора вызывает недовольство местных жителей, а причиной очередных всплесков протеста становится, как правило, несанкционированный поджог мусора. Ветер разносит едкий запах дыма, запах плавящегося пластика, который чувствуется далеко за пределами полигона. В воздухе появляются химические соединения – диоксины. С экологической точки зрения воздух такой консистенции очень вреден для здоровья человека", — считает Роман Дбар.

Он подчеркнул, что мусорные пункты должны быть огорожены и охраняемы.