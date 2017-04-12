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Анна Калягина и Рауль Лолуа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Эксперты о запрете остановки иностранных авто: инспекторы могут злоупотребить

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Бывший министр внутренних дел Абхазии Рауль Лолуа поделился своим мнением о новом приказе министра ВД, запрещающем останавливать автомобили с иностранными номерами вне стационарных постов.

"Я, например, видел другой приказ, уже начальника ГАИ, где он расписывает, какие есть виды нарушения, какие штрафы. Там также были написаны номера телефонов начальников ГАИ. Получается, что оба приказа противоречат друг другу, то есть, в одном случае, расписаны штрафы за нарушения, а министр запрещает останавливать вне постов", — отметил Лолуа.

Согласно приказу министра внутренних дел, сотрудники ДПС республики не могут останавливать и досматривать автомобили с иностранными номерами вне стационарных постов.



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