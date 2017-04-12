Эксперты о запрете остановки иностранных авто: инспекторы могут злоупотребить

"Я, например, видел другой приказ, уже начальника ГАИ, где он расписывает, какие есть виды нарушения, какие штрафы. Там также были написаны номера телефонов начальников ГАИ. Получается, что оба приказа противоречат друг другу, то есть, в одном случае, расписаны штрафы за нарушения, а министр запрещает останавливать вне постов", — отметил Лолуа.

Согласно приказу министра внутренних дел, сотрудники ДПС республики не могут останавливать и досматривать автомобили с иностранными номерами вне стационарных постов.