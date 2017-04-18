Эксперт об итогах референдума в Турции: не назвал бы победой Эрдогана

Эрдогану, чтобы обеспечить устойчивый переход от парламентской модели управления к президентской, нужно было набрать 60 процентов голосов. Между тем против конституционных реформ высказалось 49 процентов избирателей.

"За Эрдогана проголосовали только внутренние велайеты Анатолии. Он "потерял" Стамбул, всю европейскую часть страны, а также курорты, запад и юго-восток страны", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

По словам Тарасова, результаты конституционного референдума в Турции показали, что влияние Эрдогана и правящей партии в стране заметно ослабло.

Воскресный конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской на президентскую форму правления закончился победой его сторонников. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов. Конституционные изменения были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.