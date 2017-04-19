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Сухогруз Герои Арсенала
© Фото: компании "Güneş Shipping"

Эксперт назвал возможные причины крушения сухогруза в Черном море

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Сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение в акватории Черного моря. Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, капитан первого ранга запаса Константин Сивков в эфире радио Sputnik отметил, что возможных причин происшествия может быть несколько.

"Одна из причин может быть техническая, связанная с состоянием корпуса. При длинной волне корпус может работать на излом, что приводит к разлому корабля. Есть еще вариант: при неграмотном маневрировании на большой волне, если корабль идет лагом к волне, то есть бортом, то он может перевернуться. Но при волнении в четыре балла это неактуально. Корабли такого класса, как правило, имеют мореходность минимум пять баллов", – сказалв эфире радио Sputnik Константин Сивков.

Однако проведение спасательной операции при таком волнении моря осложняется, отметил эксперт.

"Если речь идет о четырех баллах, то это волна может быть высотой от трех до шести метров. Это серьезная волна, плюс порывистый ветер – все это большие проблемы для использования вертолетов, шлюпок и спасательных катеров. Если человек находится в воде или на обломках судна, то подойти к нему проблематично – его может разбить о борт, сила удара страшная", – отметил эксперт.

Трое из 12 членов экипажа сухогруза, потерпевшего крушение в Черном море, спасены, сообщил РИА Новости представитель Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

"К настоящему времени спасены трое членов экипажа", – рассказал собеседник агентства.

По данным следствия, в среду около 3 часов 30 минут в Черном море на удалении 19 морских миль от мыса Железный Рог (Краснодарский край Таманский полуостров), вблизи Керченского пролива "по неизвестной пока причине" потерпел крушение и затонул сухогруз "Герои Арсенала".

Как заявляет СК, сухогруз под флагом Панамы следовал из порта Азов Ростовской области в Турцию, перевозя зерно. В следственном управлении добавили, что на борту судна находился экипаж в составе 12 человек: девять граждан Украины, два гражданина России, один гражданин Грузии

Спасательная операция осложняется сложными погодными условиями – волнение моря составляет до четырех баллов, а порывы ветра достигают 20 метров в секунду.

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Сухогруз потерпел крушение в акватории Черного моря


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