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Научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт
Научная Россия

Эксперт: запуск дешевых спутников чреват "засорением" космоса

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Запуск дешевых телекоммуникационных спутников может увеличить количество космического мусора и привести к росту столкновений на орбите. Эксперт – ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

В среду 19 апреля Финляндия запустила на орбиту свой первый искусственный спутник Земли, собранный руками финских студентов и молодых ученых. Эстония вывела на орбиту свой первый спутник — ESTCube-1 — еще в 2013 году. Запуск таких спутников, по мнению Эйсмонта, чреват дальнейшим "засорением" космоса.

По его словам, космический мусор — давно известная проблема, которая пока остается без решения. Никто сейчас не пытается полностью прекратить или хотя бы уменьшить засорение космоса, речь на сегодняшний день идет лишь о том, чтобы прекратить рост засорения, подчеркнул ученый. "Проблема в том, что даже если сейчас перестать запускать что-либо в космос, количество обломков будет нарастать — уже находящиеся на орбите обломки будут сталкиваться, дробясь на еще более мелкие частицы. Картина крайне неприятная и опасная", — отметил Эйсмонт в эфире радио Sputnik.

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