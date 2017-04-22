Эксперт: запуск дешевых спутников чреват "засорением" космоса

В среду 19 апреля Финляндия запустила на орбиту свой первый искусственный спутник Земли, собранный руками финских студентов и молодых ученых. Эстония вывела на орбиту свой первый спутник — ESTCube-1 — еще в 2013 году. Запуск таких спутников, по мнению Эйсмонта, чреват дальнейшим "засорением" космоса.

По его словам, космический мусор — давно известная проблема, которая пока остается без решения. Никто сейчас не пытается полностью прекратить или хотя бы уменьшить засорение космоса, речь на сегодняшний день идет лишь о том, чтобы прекратить рост засорения, подчеркнул ученый. "Проблема в том, что даже если сейчас перестать запускать что-либо в космос, количество обломков будет нарастать — уже находящиеся на орбите обломки будут сталкиваться, дробясь на еще более мелкие частицы. Картина крайне неприятная и опасная", — отметил Эйсмонт в эфире радио Sputnik.