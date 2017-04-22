Минсельхоз распределит новую спецтехнику по районам Абхазии

"В этом году государство оказало большую помощь. Из Краснодара было завезено навесное оборудование – 18 плугов, 7 культиваторов, 7 сеялок, 7 косилок. Оборудование будет распределяться по районам Абхазии", — сказал в интервью Sputnik Абхазия Джонуа.
"В этом году государство оказало большую помощь. Из Краснодара было завезено навесное оборудование – 18 плугов, 7 культиваторов, 7 сеялок, 7 косилок. Оборудование будет распределяться по районам Абхазии", — сказал в интервью Sputnik Абхазия Джонуа.
Ежегодный тест по истории Великой Отечественной войны для школьников прошел в "Доме Москвы" в субботу 22 апреля.
Илья Ачба и Лаврентий Берадзе были одними из героев проекта Sputnik Абхазия "Лица Победы" к 70-летию победы в Великой Отечественной войне.
В рамках проекта "Культурное многообразие – богатство общества" общественная телестудия "Асаркьа" снимает цикл фильмов о жизни представителей различных национальных общин Абхазии.
Президент Беларуси заявил, что армия республики поможет охладить горячие головы и заверил народ в защищенности страны.
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Про лицо, шею и кое-что пониже – президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отчитал чиновников.
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Спецслужбы Кыргызстана задержали мужчину, который должен был совершить теракт на территории СНГ в День Победы.
Военнослужащие 201-й российской военной базы примут участие в военном параде 9 мая в Душанбе.
Первый официальный автобусный маршрут начал курсировать между Москвой и Ереваном.
Министра экономики Латвии за противодействие проекту газопровода Nord Stream 2 обвинили в предательстве интересов страны.
В связи с плохими метеоусловиями и низкими температурами в Кишинев начали подключать отопление.
Принятие в Шанхайскую организацию сотрудничества Индии, Пакистана и Ирана может «размыть» ее эффективность, считает эксперт.
День конопли прошел в Вильнюсе под лозунгом ее легализации. С 1 января этого года ответственность за потребление конопли ужесточена.
Премьер-министр Абхазии создал интригу вокруг того, что абхазская делегация подарит избранному президенту Южной Осетии.
Про лицо, шею и кое-что пониже – президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отчитал чиновников.
Эстония и Россия находятся в сфере главных интересов финской разведки, как и Швеция с Германией.