Минсельхоз распределит новую спецтехнику по районам Абхазии

"В этом году государство оказало большую помощь. Из Краснодара было завезено навесное оборудование – 18 плугов, 7 культиваторов, 7 сеялок, 7 косилок. Оборудование будет распределяться по районам Абхазии", — сказал в интервью Sputnik Абхазия Джонуа.