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Начальник машинно-тракторной станции Министерства сельского хозяйства Абхазии Мурман Джонуа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Минсельхоз распределит новую спецтехнику по районам Абхазии

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Начальник машинно-тракторной станции Министерства сельского хозяйства Абхазии Мурман Джонуа в интервью Sputnik Абхазия рассказал о весенне-полевых работах в республике.

"В этом году государство оказало большую помощь. Из Краснодара было завезено навесное оборудование – 18 плугов, 7  культиваторов, 7 сеялок, 7 косилок. Оборудование будет распределяться по районам Абхазии", — сказал в интервью Sputnik Абхазия Джонуа.

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