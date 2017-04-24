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Министр труда, занятости и социального обеспечения Абхазии Сурен Керселян.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Керселян: увеличивается количество стран, признавших геноцид армян

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Председатель совета армянской общины Сухума Сурен Керселян в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о важном и тяжелом дне в истории армянского народа - геноциде 1915 года в Османской империи, в результате которого погибло более полутора миллиона армян.

"Уже не первый год люди имеют возможность прийти, зажечь поминальную свечу. С каждым годом флаги стран, признавших геноцид, увеличиваются. Сегодня порядка 30 государств, признавших факт геноцида", — сказал в интервью Sputnik Абхазия Керселян.

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