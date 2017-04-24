Керселян: увеличивается количество стран, признавших геноцид армян

"Уже не первый год люди имеют возможность прийти, зажечь поминальную свечу. С каждым годом флаги стран, признавших геноцид, увеличиваются. Сегодня порядка 30 государств, признавших факт геноцида", — сказал в интервью Sputnik Абхазия Керселян.
"Уже не первый год люди имеют возможность прийти, зажечь поминальную свечу. С каждым годом флаги стран, признавших геноцид, увеличиваются. Сегодня порядка 30 государств, признавших факт геноцида", — сказал в интервью Sputnik Абхазия Керселян.
Международный день солидарности молодежи ежегодно отмечается в десятках стран мира 24 апреля. О том, как соблюдаются эти принципы на международной арене, и с какими препятствиями сталкивается абхазская молодежь, рассказали корреспонденту Sputnik молодые дипломаты Абхазии Эмиль Адлейба и Лиана Тванба.
Ялтинский международный экономический форум–2017 (ЯМЭФ), в котором приняла участие официальная делегация из Абхазии, в которую входил министр экономики республики Адгур Ардзинба, завершился в Республике Крым 22 апреля.
О новом проекте "Инвестиции в человеческий капитал" для начинающих предпринимателей и госслужащих экономического блока в студии радио Sputnik рассказал заместитель министра экономики Батал Тарба.
Трагедия произошла в областном центре во время соревнований по бегу на дистанции 6,3 км.
Анатолий Бибилов официально вступил в должность президента Республики Южная Осетия.
Про лицо, шею и кое-что пониже – президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отчитал чиновников.
Встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении может состояться в Москве 27 апреля.
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Спецслужбы Кыргызстана задержали мужчину, который должен был совершить теракт на территории СНГ в День Победы.
Военнослужащие 201-й российской военной базы примут участие в военном параде 9 мая в Душанбе.
Руководитель информационного агентства и радио Sputnik Армения Дмитрий Писаренко - о значении даты 24 апреля 1915 года для армян.
Министра экономики Латвии за противодействие проекту газопровода Nord Stream 2 обвинили в предательстве интересов страны.
В связи с плохими метеоусловиями и низкими температурами в Кишинев начали подключать отопление.
Принятие в Шанхайскую организацию сотрудничества Индии, Пакистана и Ирана может «размыть» ее эффективность, считает эксперт.
Sputnik запускает акцию #ОднаНаВсех, призванную объединить Героев и наследников Великой Победы.
Открылась продажа "единых билетов" из России в Абхазию. Воспользоваться им можно будет уже с 29 апреля.
Про лицо, шею и кое-что пониже – президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отчитал чиновников.
Эстония и Россия находятся в сфере главных интересов финской разведки, как и Швеция с Германией.