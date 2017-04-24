МИД о визите Лаврова: знаковое событие для Абхазии

"Значимость Сергея Викторовича переоценить очень сложно. Это одна из тех личностей, которая формирует международную повестку дня в мире. Мы должны осознавать, насколько значим визит Лаврова в Абхазию. Это не просто присутствие столь значимой персоны на церемонии открытия нового комплекса зданий Посольства России в Абхазии, это подтверждение того, что маленькая Республика Абхазия имеет важное значение в регионе Южного Кавказа. Его визит –подтверждение высокого уровня двусторонних союзнических отношений с Абхазией. Все ждали Сергея Викторовича с теплотой, все встречи проходили в дружеской атмосфере", — сказал в эфире радио Sputnik Абхазия Тания.