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Кан Тания
© Sputnik / Томас Тхайцук

МИД о визите Лаврова: знаковое событие для Абхазии

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Визит Сергея Лаврова в Абхазию (21)
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Заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия Кан Тания в интервью Sputnik Абхазия рассказал о договоренностях Абхазии и России в ходе визита министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Абхазию.

"Значимость Сергея Викторовича переоценить очень сложно. Это одна из тех личностей, которая формирует международную повестку дня в мире. Мы должны осознавать, насколько значим визит Лаврова в Абхазию. Это не просто присутствие столь значимой персоны на  церемонии открытия нового комплекса зданий Посольства России в Абхазии, это подтверждение того, что маленькая Республика Абхазия  имеет важное значение в регионе Южного Кавказа. Его визит –подтверждение высокого уровня двусторонних союзнических отношений с Абхазией. Все ждали Сергея Викторовича с теплотой, все встречи проходили в дружеской атмосфере", — сказал в эфире радио Sputnik Абхазия Тания.

Темы:
Визит Сергея Лаврова в Абхазию (21)

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