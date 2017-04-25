Церковь: образы на стеклах должны четко проявить свой лик

"Мы не можем сказать, что там нет ничего. Там есть фрагменты облачения Божией Матери, а лика нет. Необходимо время, чтобы убедиться, что это Богородица. Она должна четко проявить свой лик", — сказал в эфире радио Sputnik Абхазия иерей Виссарион (Аплиа).

"Нам нужно проявить терпение. Если оно от Господа, то все проявится, бывает, что на этих местах происходит чудо, люди исцеляются. Будем ждать. На все воля Божия. Господь проявляет себя для укрепления нашей веры. Живя в этом мире, люди забывают в суете Бога и отходят от веры. А Господь проявляет образы, чтобы мы могли обратиться к покаянию. Никто из нас не знает, когда настанет тот час и день, когда Господь нас призовет", — сказал в эфире радио Sputnik Абхазия иерей Далмат (Гопия).