18:32 26 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Олег Дамения
© Sputnik. Томас Тхайцук

Дамения: обеспечение безопасности Абхазии не только дело России

Радио
Получить короткую ссылку
6540

Абхазия не застрахована от проникновения террористической психологии, сказал директор ЦСИ Олег Дамения на Круглом столе "Усиление военного присутствия НАТО в Причерноморье. Национальная безопасность Абхазии" 26 апреля в АГУ.

"Россия – наш стратегический партнер. Означает ли это, что наша безопасность должна быть полностью возложена на Россию, а мы ничего не должны делать по обеспечению безопасности страны", — задался вопросом Олег Дамения.

По теме

МИД Абхазии ответил НАТО: закрытие КПП с Грузией пересмотру не подлежит
НАТО просит Абхазию не закрывать пункты пропуска на границе с Грузией
Столтенберг: углубление отношений РФ с Абхазией и Южной Осетией беспокоит НАТО


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вид на село Мадагис, фото из архива
    Карабахский диалог

    Встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении по вопросам нагорно-карабахского урегулирования пройдет в Москве 28 апреля.

  • Флаг России на здании посольства в Таллинне.
    Без срока давности

    Россия продолжит расследование гибели своего гражданина Дмитрия Ганина, убитого в ходе «Бронзовой ночи», даже если дело закроет Эстония.

  • Совместные учения подразделений военной разведки государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Поиск 2016 в Таджикистане.
    Базовый вопрос

    Зачем на юге Кыргызстана нужна военная база ОДКБ и почему таджикско-афганскую границу следует охранять российским пограничникам?

  • Влад Филат
    С нар к зубному

    Экс-премьер Молдовы Владимир Филат, приговоренный к 9 годам тюрьмы, был замечен на улицах Кишинева – он просто поехал к стоматологу.

  • Судебный молоток, архивное фото
    Чудо врачевания

    Тракторист осужден на 8 лет за то, что купил поддельный медицинский сертификат, открыл частную клинику и заработал 500 тысяч долларов.

  • Депутат Сейма Миндаугас Бастис, архивное фото
    Дела нет

    Генпрокуратура Литвы отказалась заводить дело на депутата Миндаугаса Бастиса, обвиненного в связях с криминалом и пособничестве России.

  • Бессмертный полк в честь Дня Победы в Сухуме
    Вечная память

    "Бессмертный полк", "Георгиевская ленточка" и велопробег – акции, приуроченные к празднованию Дня Победы в Абхазии.

  • Деньги
    Взять все и поделить!

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал казахстанских предпринимателей немного поделиться деньгами с народом.

  • Флаг России на здании посольства в Таллинне.
    Без срока давности

    Россия продолжит расследование гибели своего гражданина Дмитрия Ганина, убитого в ходе «Бронзовой ночи», даже если дело закроет Эстония.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Медверь Балу в семье Ченгелия
Мишкин дом в Атышаду
Июньские гастроли: Хинтба рассказал о московских спектаклях на абхазской сцене
Июньские гастроли: Хинтба рассказал о московских спектаклях на абхазской сцене
Абхазия 1917 vs 2017
Абхазия за 100 лет: почувствуй разницу

Соцсети

Sputnikabkhazia