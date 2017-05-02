Элементарная психология: что расскажут непроизвольные узоры от руки

Звездочки рисуют люди, которые хотят оказаться в центре внимания. Хотят, чтобы их заметили, чтобы ими любовались. Таким людям необходимо поработать над здоровым самолюбием.

Если то, что вы рисуете, имеет симметричные формы, значит, вы — педант, фанат порядка и поклонник планирования. Если вы непроизвольно рисуете цветы, облака или сердечки, значит, вы довольны собой и собеседником, возможно, вы мечтаете о чем-то приятном и воздушном. Вы жизнерадостны и веселы.

Про непроизвольные узоры в программе Виктории Тигиевой "Элементарная психология" на радио Sputnik Южная Осетия.