19:06 02 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Кан Тания
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тания о договоре Сухума с городом в Италии: МИД Грузии обещал разобраться

Радио
Получить короткую ссылку
15630

Название города в Италии, с которым Глава администрации Сухума Адгур Харазия подписал соглашение о намерениях, не афишируется во избежание прессинга со стороны Грузии, заявил заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Тания на пресс-конференции во вторник 2 мая.

"По нашему опыту, после подписания подобных соглашений или протоколов о намерениях грузинская сторона всячески оказывала давление на те или иные экспоненты власти через свои посольства в этих странах, что приводило к расторжению соглашений. Мы усвоили этот урок для себя и на этот раз решили уберечь руководство этого итальянского города от прессинга со стороны Грузии и нас самих от потери очередного соглашения", — отметил Тания.  

Кан Тания подчеркнул, что грузинский МИД уже отреагировал на это и пообещал разобраться, какой все-таки город стал второй стороной соглашения. 

По теме

Сухум заключил соглашение с партнером в Италии: имя города засекречено


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Дорин Киртоакэ
    «Взятка года»

    Муниципальные советники на заседании городского совета вручили мэру Кишинева Дорину Киртоакэ рыбу и мамалыгу, назвав их «Взятка года».

  • Абдусалом Азизов – Министр внутренних дел Республики Узбекистан
    Конец милиции

    В Узбекистане больше не используется такой ранее расхожий термин, как "милиция", заявил министр внутренних дел Абдусалом Азизов.

  • Птица на фоне морского порта в Клайпеде, архивное фото
    Конкурентный порт

    Намерения польского правительства по развитию порта в Эльблонге способны существенно повлиять на рынок перевозок в Балтийском регионе.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Скачки в селе Кутол
Летят мои кони: фоторепортаж из Кутола
Абхазские воздушные асы: правнуки первого летчика открыли экспозицию
Абхазские воздушные асы: правнуки первого летчика открыли экспозицию
Абхазия 1917 vs 2017
Абхазия за 100 лет: почувствуй разницу

Соцсети

Sputnikabkhazia