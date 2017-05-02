Тания о договоре Сухума с городом в Италии: МИД Грузии обещал разобраться

"По нашему опыту, после подписания подобных соглашений или протоколов о намерениях грузинская сторона всячески оказывала давление на те или иные экспоненты власти через свои посольства в этих странах, что приводило к расторжению соглашений. Мы усвоили этот урок для себя и на этот раз решили уберечь руководство этого итальянского города от прессинга со стороны Грузии и нас самих от потери очередного соглашения", — отметил Тания.

Кан Тания подчеркнул, что грузинский МИД уже отреагировал на это и пообещал разобраться, какой все-таки город стал второй стороной соглашения.