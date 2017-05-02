22:56 02 Мая 2017
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Анжела Арчелия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Врач об астме: новые аллергены приводят к росту заболеваемости

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Первый вторник мая – Всемирный день борьбы с астмой, который проводится при поддержке ВОЗ. Каковы причины заболевания астмой и как много больных бронхиальной астмой в Абхазии, рассказала главный терапевт республики Анжела Арчелия.

"В нашу эпоху прогресса все больше аллергенов возникает, поэтому растет количество пациентов, страдающих бронхиальной астмой", — сказала терапевт. 

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