Герой Советского Союза Габлия: отразил 18 контратак под Эстергомом

Певца Стаса Пьеху считают самым серьезным членом жюри проекта НТВ и международного информационного агентства Sputnik "Ты супер!". Но в интервью он признался, что, слушая молодых певцов, не всегда нажимает кнопку только "за вокал" и поделился собственным рецептом успешного выступления на сцене.
Молодая женщина разошлась с бойфрендом и решила не делить с ним совместно нажитые деньги, она просто решила их съесть.
Институт экологии Академии Наук Абхазии и общественно-экологическая организация "Апсабара" разрабатывают два способа возрождения самшита в Абхазии: выращивание саженцев в теплицах и многолетнюю заморозку семян.
Белорусские силовики закончили расследование уголовного дела по нелегальной поставке в Россию калийных удобрений.
Молодые югоосетинские боксеры взяли шесть золотых медалей на турнире в Ессентуках.
Для уменьшения пробок в преддверии ЭКСПО власти Астаны рекомендуют изменить график работы столичных организаций и госслужащих.
Во время вступительных экзаменов в вузы Азербайджана, только трое из 35 тысяч абитуриентов набрали максимальное количество баллов.
Минфин Эстонии прогнозирует в будущем году поступления в бюджет от налога на сладкие напитки в размере15 миллионов евро.
В Кыргызстане с согласия родственников и по религиозным мотивам прекращен поиск погибших на месте схода оползня. 16 человек не найдены.
Активисты обратились к правительствам стран СНГ с просьбой о введении звания "Город военно-медицинской славы".
Минздрав Грузии предоставит в дар армянским коллегам противовирусное лекарство для лечения больных гепатитом С.
Sputnik узнал как делают знаменитый "Рижский черный бальзам" и водку "Московская".
В Кишиневе сделан еще один шаг к отставке мэра Дорина Киртоакэ – началась подготовка к референдуму.
Имя первого президента Узбекистана Ислама Каримова присвоено международному аэропорту Ташкента.
Литовские транзитеры нефтепродуктов надеются на увеличение грузопотока после преодоления углеводородных разногласий между Москвой и Минском.
Дети из Донецкой и Луганской народных республик проведут летние каникулы в Абхазии.
Для уменьшения пробок в преддверии ЭКСПО власти Астаны рекомендуют изменить график работы столичных организаций и госслужащих.
Минфин Эстонии прогнозирует в будущем году поступления в бюджет от налога на сладкие напитки в размере15 миллионов евро.