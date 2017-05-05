Герой Советского Союза Габлия: отразил 18 контратак под Эстергомом





Старший сержант Габлия, будучи командиром расчета минометной роты 144-го отдельного батальона морской пехоты 46-й армии 2-го Украинского фронта, вел бой в отрыве от главных сил бригады 19 – 24 марта 1945 года под Эстергомом в Венгрии. При этом его расчет отразил 18 контратак танков и пехоты противника. Подразделение Габлия парализовало оборону противника, обеспечило взятие Эстергома, за что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года он был удостоен высшей государственной награды — звания Героя Советского Союза.