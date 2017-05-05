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Габлия Варлам Алексеевич
© Фото: предоставлено Николаем Медвенским

Герой Советского Союза Габлия: отразил 18 контратак под Эстергомом

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Герой Советского Союза Габлия Варлам Алексеевич родился 12 ноября 1902 года в селе Тамыш. В действующей армии с 1942 года. Сначала был минометчиком, затем командиром минометного расчета в составе бригады морской пехоты. Воевал на Южном, Северо-Кавказском, Закавказском, 3-м и 4-м Украинском фронтах.

Старший сержант Габлия, будучи командиром расчета минометной роты 144-го отдельного батальона морской пехоты 46-й армии 2-го Украинского фронта, вел бой в отрыве от главных сил бригады  19 – 24 марта 1945 года под Эстергомом в Венгрии. При этом его расчет отразил 18 контратак танков и пехоты противника. Подразделение Габлия парализовало оборону противника, обеспечило взятие Эстергома, за что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года он был удостоен высшей государственной награды — звания Героя Советского Союза.


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