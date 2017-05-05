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Роланд Джоджуа.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Минобороны: в параде 9 Мая примут участие 10 пеших колонн

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Темы:
9 мая 2017 годовщина Великой Победы (14)
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О том, как пройдет парад 9 Мая, рассказал в студии радио Sputnik Абхазия пресс-секретарь Министерства обороны Абхазии Роланд Джоджуа.

"В параде примут участие десять пеших колонy парадного расчета, это военнослужащие Министерства обороны Абхазии, 7-ой российской военной базы, а также Погрануправления ФСБ России в Абхазии. В этом году военная техника задействована не будет", — сообщил Джоджуа.  

Темы:
9 мая 2017 годовщина Великой Победы (14)

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