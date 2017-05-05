Герой Советского Союза Харазия: подбил восемь танков и погиб у орудия

Указом Президиума Верховного Совета СССР Владимиру Харазия посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Указом Президиума Верховного Совета СССР Владимиру Харазия посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Абхазский журналист и фотограф Ибрагим Чкадуа сфотографировался с мировой звездой на улице Лондона.
Международный день защиты прав инвалидов не отмечается в Абхазии, как и не обращается внимание на многие проблемы инвалидов страны. О том, с какими трудностями ежедневно приходится сталкиваться инвалидам и как им тяжело адаптироваться в обществе, рассказал корреспонденту Sputnik директор АИС Алхас Тхагушев.
В Сухуме прошел конкурс "Праздник сладости" среди любителей и профессионалов кондитерского дела республики. Подробности "сладкой" баталии в материале Амры Амичба.
Сможет ли Россия отказаться от белорусского молочной продукции, принимая во внимания дефицит молока в РФ в 7 миллионов тонн?
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов представил парламенту кандидатуру на должность премьер-министра республики.
Вторая волна паводка пришла в Петропавловск – вода продолжает подниматься, подтоплены новые дома.
Возможное вступление Турции и Азербайджана в ЕАЭС может привести Баку и Ереван к диалогу по карабахскому конфликту, считает эксперт.
Планы провести «Бессмертный полк» в Финляндии вызвали недовольство местных жителей, которые назвали акцию «духовной партизанщиной».
В Ошской области Кыргызстана, где ранее земляная масса убила 24 человека, еще один оползень накрыл 30 домов и 35 опор ЛЭП.
Новый законопроект предусматривает и уголовное преследование за использование чужих SIM-карт.
Как павильоны на ВДНХ переделывали из республиканских в отраслевые, над армянской экспозицией возвели саркофаг, а потом переселили в Сибирь.
США посчитали спектакль «Путь домой» не значимым, и решили не пускать к себе Латвийский национальный театр. Но потом передумали.
Торгово-экономические показатели Молдовы начали выравниваться после спада, в том числе из-за увеличения поставок товаров в Россию.
Псевдопрокурор из Узбекистана знакомился с москвичками в соцсетях, после чего имитировал влюбленность и выманивал у них деньги.
Мобилизация двух тысяч военных-резервистов проходит в Литве в рамках крупнейших национальных учений "Удар молнии-2017".
У памятника Неизвестному солдату в Сухуме состоялась генеральная репетиция парада в честь Победы в Великой Отечественной войне.
Вторая волна паводка пришла в Петропавловск – вода продолжает подниматься, подтоплены новые дома.
Планы провести «Бессмертный полк» в Финляндии вызвали недовольство местных жителей, которые назвали акцию «духовной партизанщиной».