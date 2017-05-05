Герой Советского Союза Харазия: подбил восемь танков и погиб у орудия

Из наградного листа: "В боях за с. Веселое руководил по разгрому немецких танков, атаковавших огневые позиции с левого фланга и тыла, лично сам работал за наводчика, подбил 8 немецких танков. Прямым попаданием снаряда противника старший лейтенант Харазия был убит у орудия. В результате боя его дивизионом подбито 30 танков противника. Товарищ Харазия, погиб смертью героя, увлекая до последней минуты своей жизни бойцов и командиров на борьбу с озверелыми немецкими танками.

Указом Президиума Верховного Совета СССР Владимиру Харазия посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.



