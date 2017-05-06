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Наала Хашиг
© Sputnik / Томас Тхайцук

Мэрия Сухума о 9 Мая: полевая кухня, парад и выставки

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Начальник Управления культуры администрации Сухума Наала Хашиг рассказала о подготовке ко Дню Победы 9 Мая.

"На сегодня в Сухуме осталось всего 11 ветеранов. После полевой кухни у нас будет парад, Министерство обороны уже проводит репетиции, пройдет акция "Бессмертный полк". С 15 часов у колоннады на набережной будет сцена, художественная школа организует выставку, также будет концерт "Песни военных лет", выступят наши артисты и учащиеся музыкальных школ", — рассказала Хашиг.




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