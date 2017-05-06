Герой Советского Союза Берия: тяжелораненый продолжал вести огонь

Был автоматчиком 6-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии 56-й армии Северо-Кавказского фронта. Отличился во время Керченско-Эльтигенской операции.

2 ноября 1943 года Берия, несмотря на шторм и массированный пулеметный и артиллерийский огонь противника, успешно высадился на Керченском полуострове у поселка Маяк (ныне — в черте города Керчь). 3 ноября он вместе с тремя бойцами отразил четыре немецкие контратаки, обеспечив удержание плацдарма. Получил тяжелое ранение, но продолжил вести огонь по противнику. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года за проявленные мужество и героизм Николай Берия был удостоен высокого звания Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны Берия проживал и работал в Сухуме. Умер в 1948 году от последствий ранений, полученных в боях.



