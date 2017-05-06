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Виталий Кацба и Ирина Кошеляева
© Sputnik / Илона Хварцкия

Организаторы "Палитры мира" в Абхазии: география не расширяется из-за финансов

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Организаторы конкурса детского рисунка – директор детской художественной школы имени Сурикова города Липецк Ирина Кошеляева и директор Дома детского творчества "Айнар" Виталий Кацба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали о том, как проходит в Абхазии II Всероссийский конкурс-пленэр "Палитра мира".

"Пять лет назад я приезжала в Абхазию просто как преподаватель, привозила группу детей на пленэр. Подготовили работы, познакомились с Виталием Янковичем, открыли выставку. В дальнейшем решили из этого сделать конкурс, пригласить и другие города из России", — рассказала в эфире радио Sputnik Абхазия Кошеляева.

По словам Кацба, в этом году приехали ребята из Липецка — детская художественная школы имени Сурикова и Детская школа искусств № 12. 

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