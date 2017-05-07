Герой Советского Союза Гарин: 415 боевых вылетов и 98 ночных бомбардировок

С января 1942 года в качестве пилота на Калининском фронте. 19 марта он был сбит и упал на территории противника, после чего вместе со своим штурманом вышел в расположение советских войск, доставив командованию ценные сведения о дислокации вражеских частей. Гарин совершил 98 ночных боевых вылетов на бомбардировку укрепленных узлов сопротивления противника в районах Ржева, Вязьмы, Сычевки, Великих Лук и других, а также на переброску боеприпасов, продовольствия и медикаментов. С 15 марта по 27 августа 1943 года, находясь на должности командира эскадрильи 617-го штурмового авиационного полка 2-й воздушной армии Воронежского фронта, Борис Гарин обеспечил 415 успешных боевых вылетов своего подразделения на уничтожение живой силы и техники противника.

Особую активность, отвагу и героизм Борис Гарин проявил в битве на Курской дуге, в ходе отражения наступления немецко-фашистских войск в районе города Белгорода, где выступал в качестве ведущего авиационных групп, которые выводил точно на цель, нанося удары по врагу.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками капитану Борису Ивановичу Гарину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".