Герой Советского Союза Иосселиани: командир подлодки "М-111"

На четвертый день войны Иосселиани отправился в свой первый боевой поход помощником командира одной из подводных лодок Черноморского флота. В ноябре 1942 года "М-111" приняла участие в боях за Кавказ. Только за одиннадцать месяцев 1943 года подводная лодка "М-111" под командованием Ярослава Иосселиани совершила 11 боевых походов, торпедировала 12 судов, потопила два транспорта и лихтер общим водоизмещением около 14 тысяч тонн.

После победы Герой Советского Союза Ярослав Константинович Иосселиани жил и работал в Тбилиси. В 1966 году он вышел в запас в звании капитана 1 ранга. Умер Иосселиани в 1978 году.



