22:28 07 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Иоселиани Ярослав Константинович
© Фото: предоставлено Николаем Медвенским

Герой Советского Союза Иосселиани: командир подлодки "М-111"

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
"Биографии Победы" (10)
3810

Герой Советского Союза Ярослав Иосселиани родился в 1912 году в верхней Сванетии. Выпускник детского дома в Гагре и Сухумского пединститута. Окончил Военно-морское училище имени Фрунзе.

На четвертый день войны Иосселиани отправился в свой первый боевой поход помощником командира одной из подводных лодок Черноморского флота. В ноябре 1942 года "М-111" приняла участие в боях за Кавказ. Только за одиннадцать месяцев 1943 года подводная лодка "М-111" под командованием Ярослава Иосселиани совершила 11 боевых походов, торпедировала 12 судов, потопила два транспорта и лихтер общим водоизмещением около 14 тысяч тонн.

После победы Герой Советского Союза Ярослав Константинович Иосселиани жил и работал в Тбилиси. В 1966 году он вышел в запас в звании капитана 1 ранга. Умер Иосселиани в 1978 году.


Темы:
"Биографии Победы" (10)

По теме

Герой Советского Союза Кантария: знаменосец Победы
Герой Советского Союза Харазия: подбил восемь танков и погиб у орудия
Герой Советского Союза Габлия: отразил 18 контратак под Эстергомом
Герой Советского Союза Мелетян: шесть контратак под Кобеном
Герой Советского Союза Бастанджян: подвиг на Днепре
Герой Советского Союза Кокоскерия: установил связь под обстрелом


Главные темы

Орбита Sputnik

  • деньги
    Бес пенсий

    При существующей системе, граждане Молдовы, родившиеся после 1970 года пенсий не получат, считаю эксперты.

  • Улицы Ташкента затопило
    Город на воде

    Ливень стал непреодолимым испытанием для коллекторной и ирригационной сети столицы Узбекистана - Ташкент затопило за несколько часов.

  • Флаг ЛГБТ, архивное фото
    Радужная страна

    С 9 мая в литовских городах Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде начинается фестиваль ЛГБТ-сообщества «Дни радуги».

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Праздничная служба в День памяти Святого Георгия Победоносца в Илорском храме
Юрьев день в Илоре
Голосование Макрона и Ле Пен во втором туре президентских выборов во Франции
Кадры голосования Макрон и Ле Пен на президентских выборах
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на Cухумском рынке

Соцсети

Sputnikabkhazia