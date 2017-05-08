Герой Советского Союза Гонтарь: раненый форсировал залив Бек-фьорд

Был участником советско-финской войны. В 1941 году был призван на фронт. С июня 1941 по октябрь 1944 года командовал ротой, затем был помощником начальника штаба полка, заместителем командира и командиром батальона 95-го стрелкового полка на Северном и Карельском фронтах. За время войны был дважды контужен и четыре раза ранен.

Особо отличился в ходе Петсамо-Киркенесской операции. 24 октября 1944 года на подступах к городу Киркенес (Норвегия) его батальон отразил несколько контратак противники и нанес ему значительный урон. В бою был ранен в ногу, но продолжал командовать батальоном, который на подручных средствах форсировал залив Бек-фьорд и обеспечил переправу основных сил. Был тяжело ранен в голову (четвертый раз за войну) и отправлен в московский госпиталь, где пробыл до июня 1945 года.

За мужество и героизм, проявленные в боях, 2 ноября 1944 года майору Гонтарю Константину Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

После войны Константин Гонтарь жил и работал в Москве, получил звание подполковника. Умер Константин Гонтарь 22 мая 2003 года в Москве. Похоронили героя на Хованском кладбище.