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Гонтарь Константин Михайлович
© Фото: предоставлено Николаем Медвенским

Герой Советского Союза Гонтарь: раненый форсировал залив Бек-фьорд

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Темы:
"Биографии Победы" (12)
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Константин Михайлович Гонтарь, командир батальона 95-го стрелкового полка,14-ой стрелковой дивизии 14-ой армии Карельского фронта, майор. Родился 5 марта 1921 года в Краснодаре, русский. Вырос в столице Абхазии, Сухуме. В 1938 году окончил 10 классов школы, после пошел учиться в Казанское пехотное училище, которое окончил в 1939 году.

Был участником советско-финской войны. В 1941 году был призван на фронт. С июня 1941 по октябрь 1944 года командовал ротой, затем был помощником начальника штаба полка, заместителем командира и командиром батальона 95-го стрелкового полка на Северном и Карельском фронтах. За время войны был дважды контужен и четыре раза ранен. 

Особо отличился в ходе Петсамо-Киркенесской операции. 24 октября 1944 года на подступах к городу Киркенес (Норвегия) его батальон отразил несколько контратак противники и нанес ему значительный урон. В бою был ранен в ногу, но продолжал командовать батальоном, который на подручных средствах форсировал  залив Бек-фьорд и обеспечил переправу основных сил. Был тяжело ранен в голову  (четвертый раз за войну) и отправлен в московский госпиталь, где пробыл до июня 1945 года. 

За мужество и героизм, проявленные в боях, 2 ноября 1944 года майору Гонтарю Константину Михайловичу присвоено звание  Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". 

После войны Константин Гонтарь жил и работал в Москве, получил звание подполковника. Умер Константин Гонтарь 22 мая 2003 года в Москве. Похоронили героя на Хованском кладбище. 

Темы:
"Биографии Победы" (12)

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