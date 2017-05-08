16:26 08 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Редькин Николай Ефимович
© Фото: предоставлено Николаем Медвенским

Герой Советского Союза Редькин: под огнем за полтора часа навел переправу

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
"Биографии Победы" (12)
6 0 0

Николай Ефимович Редькин родился 6 декабря 1907 года в городе Минеральные Воды Ставропольского края. В 1932 году окончил Кубанский сельскохозяйственный институт и до декабря 1941 года работал старшим научным сотрудником Абхазской зональной станции в Сухуме.

В 1942 году после завершения учебы в Высшей военно-инженерной школе был направлен на фронт. Командир саперного взвода 30-го гвардейского саперного батальона 3-го Белорусского фронта гвардии лейтенант Николай Редькин особо отличился при освобождении Минской области Белоруссии при форсировании рек Неман и Березина.

14 июля 1944 года взвод Редькина, совершив 30-километровый марш, во время которого усилил мост в деревне Зарвины, подошел к Неману и с ходу приступил к оборудованию переправы. За полтора часа были построены пристани, плоты, паромы, натянуты канаты с одного берега на другой. Сам Редькин был там, где труднее всего. Находясь в воде, натягивал канат, вязал паромы из лодок. С началом форсирования первым достиг противоположного берега. Под огнем противника взвод переправил большое количество полковой и дивизионной артиллерии, повозок с боеприпасами и продовольствием.

Не меньшее мужество проявил Редькин и при форсировании Березины. 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм гвардии лейтенанту Редькину Николаю Ефимовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". 15 марта  1946 года уволен в запас. После войны Николай Ефимович Редькин жил в Краснодаре. Скончался 3 января 1985 года.


Темы:
"Биографии Победы" (12)

По теме

Герой Советского Союза Берия: тяжелораненый продолжал вести огонь
Герой Советского Союза Кантария: знаменосец Победы
Герой Советского Союза Харазия: подбил восемь танков и погиб у орудия
Герой Советского Союза Габлия: отразил 18 контратак под Эстергомом
Герой Советского Союза Мелетян: шесть контратак под Кобеном
Герой Советского Союза Бастанджян: подвиг на Днепре
Герой Советского Союза Кокоскерия: установил связь под обстрелом


Главные темы

Орбита Sputnik

  • деньги
    Бес пенсий

    При существующей системе, граждане Молдовы, родившиеся после 1970 года пенсий не получат, считаю эксперты.

  • Улицы Ташкента затопило
    Город на воде

    Ливень стал непреодолимым испытанием для коллекторной и ирригационной сети столицы Узбекистана - Ташкент затопило за несколько часов.

  • Флаг ЛГБТ, архивное фото
    Радужная страна

    Девятого мая, в День Победы в Великой Отечественной войне, в литовских городах Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде начинается фестиваль ЛГБТ-сообщества "Дни радуги"

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Праздничная служба в День памяти Святого Георгия Победоносца в Илорском храме
Юрьев день в Илоре
Голосование Макрона и Ле Пен во втором туре президентских выборов во Франции
Кадры голосования Макрон и Ле Пен на президентских выборах
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на Cухумском рынке

Соцсети

Sputnikabkhazia