Герой Советского Союза Редькин: под огнем за полтора часа навел переправу

В 1942 году после завершения учебы в Высшей военно-инженерной школе был направлен на фронт. Командир саперного взвода 30-го гвардейского саперного батальона 3-го Белорусского фронта гвардии лейтенант Николай Редькин особо отличился при освобождении Минской области Белоруссии при форсировании рек Неман и Березина.

14 июля 1944 года взвод Редькина, совершив 30-километровый марш, во время которого усилил мост в деревне Зарвины, подошел к Неману и с ходу приступил к оборудованию переправы. За полтора часа были построены пристани, плоты, паромы, натянуты канаты с одного берега на другой. Сам Редькин был там, где труднее всего. Находясь в воде, натягивал канат, вязал паромы из лодок. С началом форсирования первым достиг противоположного берега. Под огнем противника взвод переправил большое количество полковой и дивизионной артиллерии, повозок с боеприпасами и продовольствием.

Не меньшее мужество проявил Редькин и при форсировании Березины. 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм гвардии лейтенанту Редькину Николаю Ефимовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". 15 марта 1946 года уволен в запас. После войны Николай Ефимович Редькин жил в Краснодаре. Скончался 3 января 1985 года.



