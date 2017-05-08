Рыжков о фильме "Прочь": политкорректность в США перешла все границы

Картина стала дебютной для режиссера Джордана Пила. По словам Рыжкова, тем интересней понять, почему малобюджетный триллер внезапно выходит в лидеры американского кинопроката, обогнав даже "Красавицу и чудовище".

В основе сюжета — знакомство чернокожего парня с белыми родителями своей девушки, представителями элиты американского общества. Действо происходит в загородном доме, где в качестве прислуг, будто двести лет назад, работают исключительно чернокожие люди. Очень скоро бедный протагонист поймет, что ему здесь не рады. Как отметил Рыжков в эфире радио Sputnik, фильм "Прочь" сделан очень профессионально, "но начинен злом, как хороший сервелат кусочками сала". По его мнению, политкорректность в США перешла уже все границы, и обозреваемая лента совсем не соответствует привычному лейтмотиву борьбы за равноправие. "В фильме виден конкретный призыв к оружию, и даже к геноциду", — подчеркнул кинокритик в интервью Sputnik.