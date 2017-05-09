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Попков Виталий Иванович
© Фото: предоставлено Николаем Медвенским

Герой Советского Союза Попков: пошел на таран

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Темы:
"Биографии Победы" (14)
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Дважды Герой Советского Союза Попков Виталий Иванович родился в Москве. С 1934 по 1938 годы проживал в Гагре. Окончил Гагрскую планерную школу.

Выпускник Батайской авиационной школы пилотов Виталий Попков в рядах Красной Армии с сентября 1940 года начал сражаться с фашистами, в мае 1942 года в качестве пилота 5-го гвардейского истребительного авиационного полка 209-й истребительной авиационной дивизии Калининского фронта. 3 августа 1942 года в воздушном бою был сбит и спасся на парашюте, при этом получил тяжелые ожоги и осколочные ранения ног.  В августе 1942 года за 45 боевых вылетов и один сбитый самолет противника был награжден орденом Ленина. Сражался на Калининском, Юго-Западном, 3-м Украинском фронтах. Прошел боевой путь от гвардии сержанта до гвардии капитана. 

В ходе Великой Отечественной войны Виталий Попков совершил 345 (по другим данным 358) боевых вылетов на истребителях "ЛаГГ-3", "Ла-5", "Ла-7". В 85 воздушных боях лично сбил 41 самолет противника, один из них тараном – результате столкновения. За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1943 года. Виталию Попкову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Заслуженный военный летчик СССР, генерал-лейтенант авиации Виталий Иванович Попков похоронен на Новодевичьем кладбище в городе Москве. 

Бронзовый бюст Виталия Попкова установлен в городе Москве. Его имя носят школы в городах Москве и Гагре.


Темы:
"Биографии Победы" (14)

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