Герой Советского Союза Попков: пошел на таран

В ходе Великой Отечественной войны Виталий Попков совершил 345 (по другим данным 358) боевых вылетов на истребителях "ЛаГГ-3", "Ла-5", "Ла-7". В 85 воздушных боях лично сбил 41 самолет противника, один из них тараном – результате столкновения. За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1943 года. Виталию Попкову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Заслуженный военный летчик СССР, генерал-лейтенант авиации Виталий Иванович Попков похоронен на Новодевичьем кладбище в городе Москве.
Бронзовый бюст Виталия Попкова установлен в городе Москве. Его имя носят школы в городах Москве и Гагре.