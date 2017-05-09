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Барциц Ражден Михайлович
© Фото: предоставлено Николаем Медвенским

Герой Советского Союза Барциц: вывел раненых из окруженния

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Темы:
"Биографии Победы" (14)
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Герой Советского Союза Барциц Ражден Михайлович родился 15 декабря 1921 года в Гагре. Окончил Гагрскую среднюю школу №2. Служил в ВМФ СССР, затем окончил Батумскую водолазную школу и работал водолазом-спасателем Гагрского рыбколхоза.

В Красной Армии с 1941 года, отличился в декабре 1943 в боях по удержанию плацдарма на Керченском проливе. За проявленный героизм в период высадки десанта в районе горы Митрадат (город Керчь) и снятию раненых с плацдарма, окруженного противником, ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Во время боев за Малую Землю Барциц доставлял защитникам боеприпасы и продовольствие, высаживал десант морской пехоты в Новороссийском порту, принимал участие в освобождении города Севастополя.


Темы:
"Биографии Победы" (14)

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