Герой Советского Союза Барциц: вывел раненых из окруженния





В Красной Армии с 1941 года, отличился в декабре 1943 в боях по удержанию плацдарма на Керченском проливе. За проявленный героизм в период высадки десанта в районе горы Митрадат (город Керчь) и снятию раненых с плацдарма, окруженного противником, ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Во время боев за Малую Землю Барциц доставлял защитникам боеприпасы и продовольствие, высаживал десант морской пехоты в Новороссийском порту, принимал участие в освобождении города Севастополя.