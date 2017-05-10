Депутаты: самым востребованным оказался Комитет по правовой политике

О том, как лишь спустя 72 года стало известно о героических предках, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны, и как по первому же интернет-запросу журналист узнала об их судьбе, в материале колумниста Sputnik Альбины Жиба.
Виноградарь, коллекционер, плотник, каменщик, кузнец, резчик по камню и дереву. Колумнист Sputnik Нонна Тхуазба рассказала историю жизни и творчества абхазского сказителя, Заслуженного работника культуры Абхазской АССР Кучи Лакрба.
Дождь в ночь со среды на четверг прогнозируют синоптики в Абхазии.
Президент Сирии Башар Асад считает, что Запад демонизирует образы президентов Беларуси и России, потому что они не прогибаются под ним.
Как Международный Комитет Красного Креста и Красного Полумесяца выступает бесплатным проводником в лечении жителей Южной Осетии в Грузии.
В южноказахстанском городе Кентау полицейские организовали "штрафстоянку" для бесхозной домашней скотины.
Азербайджанская разработка – мобильная цифровая подпись ASAN İmzа – удостоена премии Global mobileGov Awards.
Эстонским предприятиям, которые принимают на работу беженцев, планируется выплачивать дотации в размере 50% от заработной платы.
Украинка Алиса Саросек, представляющая Кыргызстан на конкурсе красоты в Дубае, собирается выступить в финале в национальном платье.
На пути в Сирию спецслужбы задержали сына примкнувшего к боевикам ИГ и недавно убитого экс-командира таджикского ОМОНа Гулмурода Халимова.
Армянская атомная электростанция будет остановлена на ежегодный плановый ремонт и перезагрузку топлива.
Прокуратура Латвии направила в суд уголовное дело работника Латвийской железной дороги, обвиняемого в шпионаже в пользу России.
Президент Молдовы Игорь Додон в ходе рабочего визита в Москву завил, что никогда не сможет позволить республике вступить в НАТО.
В Узбекистане объявлен конкурс на лучший портрет первого президента Ислама Каримова. Ранее в стране выбирали проект памятника.
Минздрав Литвы разъяснил поправки к закону об ограничении торговли алкоголем - продажа будет запрещена только на бесплатных мероприятиях.
Главный архитектор столицы Абхазии Тамара Лакрба рассказала, почему порядок на пляжах Сухума будет, а аквапарка – нет.
В южноказахстанском городе Кентау полицейские организовали "штрафстоянку" для бесхозной домашней скотины.
Эстонским предприятиям, которые принимают на работу беженцев, планируется выплачивать дотации в размере 50% от заработной платы.