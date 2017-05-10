Штурман Мери Авидзба: в небе "ночная ведьма"

Летом, осенью и зимой 1942 года она принимала участие в обороне Кавказа. К началу 1943 года на счету Мери Авидзба было уже свыше 100 боевых вылетов.

В период проведения операции "Багратион" Мери Авидзба сражалась на втором Белорусском фронте. На одном из боевых вылетов ее самолет был подбит противником и едва дотянул до аэродрома, при этом девушка получила серьезную травму позвоночника. Однако, скрыв от командования и врачей невыносимые боли в спине, она продолжала исполнять свой воинский долг. В общей сложности, в ходе боевых действий отважная дочь абхазского народа совершила 477 боевых вылетов, провела в воздухе свыше 1 000 часов, сбросив на противника 63 000 кг бомб.