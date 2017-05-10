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Вячеслав Бганба
© Sputnik / Томас Тхайцук

ГМС Абхазии о рабочей визе: необходимо ходатайство работодателя

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Темы:
Визы в Абхазию (31)
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О процедуре выдачи абхазской рабочей визы рассказал на пресс-конференции в МИД Абхазии 10 мая заместитель начальника ГМС Вячеслав Бганба.

"Миграционная служба не может выдать визу без ходатайства работодателя, соответственно работодатель ходатайствует о привлечении иностранной рабочей силы, выкупает разрешение, и после оплаты пошлины выдается рабочая виза", — рассказал Бганба.  

Темы:
Визы в Абхазию (31)

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