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Очаленко Владимир Николаевич
© Фото: предоставлено Николаем Медвенским

Герой Советского Союза Очаленко: в числе 68 бойцов отбил 18 атак пехотного полка

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Очаленко Владимир Николаевич родился в 1922 году в Череповце. В 1929 году семья переехала в город Новочеркасск, а затем в 1932 году Очаленко переехали в Сухум, в Абхазию.

В 1941 году Владимир окончил среднюю школу и поступил на горный факультет  Индустриального института в Новочеркасске. С началом войны работал на строительстве оборонительных сооружений.

В 1941 году попал в Военно-морской флот. Службу проходил в морской пехоте Черноморского флота в городе Батуми. С августа 1942 года участвовал в обороне городов Туапсе и Новороссийска. И, наконец, десант в Николаеве в составе отряда старшего лейтенанта Константина Ольшанского. Основной костяк десанта составляли черноморцы из 384-го отдельного Краснознаменного батальона морской  пехоты, одним из них был и наш земляк.

Перед отрядом Ольшанского была поставлена задача ускорить взятие Николаева, не допустив при этом разрушения портовых сооружений, которые были заминированы немцами. В группу, кроме 55 моряков, вошли 12 саперов и проводник, доброволец из рыбаков.

Против горстки моряков враг стянул почти целый пехотный полк.  За двое суток ольшанцы отбили 18 атак. Только убитыми фашисты потеряли около 700 солдат и офицеров. Владимир Очаленко командовал своими бойцами, вел автоматную стрельбу. В очередной атаке вражеская пуля нанесла краснофлотцу смертельное ранение.

Утром 28 марта из 68 бойцов отряда Ольшанского в живых осталось только 12.

Всем десантникам было присвоено звание Героев Советского Союза. Звание Героя Советского Союза Владимиру Николаевичу Очаленко присвоено 20 апреля 1945 года, посмертно.

В городе Череповце на доме, где родился Владимир Николаевич, установлена мемориальная доска. 

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