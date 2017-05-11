Герой Советского Союза Очаленко: в числе 68 бойцов отбил 18 атак пехотного полка

В 1941 году Владимир окончил среднюю школу и поступил на горный факультет Индустриального института в Новочеркасске. С началом войны работал на строительстве оборонительных сооружений.

В 1941 году попал в Военно-морской флот. Службу проходил в морской пехоте Черноморского флота в городе Батуми. С августа 1942 года участвовал в обороне городов Туапсе и Новороссийска. И, наконец, десант в Николаеве в составе отряда старшего лейтенанта Константина Ольшанского. Основной костяк десанта составляли черноморцы из 384-го отдельного Краснознаменного батальона морской пехоты, одним из них был и наш земляк.

Перед отрядом Ольшанского была поставлена задача ускорить взятие Николаева, не допустив при этом разрушения портовых сооружений, которые были заминированы немцами. В группу, кроме 55 моряков, вошли 12 саперов и проводник, доброволец из рыбаков.

Против горстки моряков враг стянул почти целый пехотный полк. За двое суток ольшанцы отбили 18 атак. Только убитыми фашисты потеряли около 700 солдат и офицеров. Владимир Очаленко командовал своими бойцами, вел автоматную стрельбу. В очередной атаке вражеская пуля нанесла краснофлотцу смертельное ранение.

Утром 28 марта из 68 бойцов отряда Ольшанского в живых осталось только 12.

Всем десантникам было присвоено звание Героев Советского Союза. Звание Героя Советского Союза Владимиру Николаевичу Очаленко присвоено 20 апреля 1945 года, посмертно.

В городе Череповце на доме, где родился Владимир Николаевич, установлена мемориальная доска.