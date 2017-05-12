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Зубков Иван Сидорович
© Фото: предоставлено Николаем Медвенским

Герой Советского Союза Зубков: форсировал Вислу и за один день с боями прошел 14 км

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Темы:
"Биографии Победы" (18)
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Иван Сидорович Зубков - командир моторизированного батальона автоматчиков 51-й гвардейской Фастовской Краснознаменной танковой бригады 6-го гвардейского танкового корпуса 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта, гвардии майор.

Родился на хуторе Захаровщина, ныне село Галушки Сумской области Украины в семье крестьянина. В 1929 году окончил 7 классов в селе Грунь. Работал на строительстве ГРЭС в Ткварчели, в Абхазии. В Красной Армии с октября 1936 года. В 1939 году окончил Горьковское военно-политическое училище. Участник Великой Отечественной войны с апреля 1942 года. Сражался на Брянском, Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Был трижды ранен. Командир моторизированного батальона автоматчиков гвардии майор Иван Зубков в ночь на 1 августа 1944 года в составе батальона одним из первых форсировал Вислу у города Баранув-Сандомирски (Польша) и к исходу дня с боями продвинулся на 14 километров. Только за период боев с 1 по 15 августа батальон подбил 5 танков, 4 БТР, уничтожил 2 минометные батареи, сотни гитлеровцев. 

23 сентября 1944 года за успешное форсирование Вислы и удержание захваченного плацдарма, умелое руководство подразделением в боях против фашистских захватчиков гвардии майору Ивану Сидоровичу Зубкову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 4643). 

После войны отважный Герой продолжал службу в Советской Армии. С 1955 года подполковник Зубков  в запасе. Жил в поселке Катеринополь Черкасской области, работал старшим инженером на одном из предприятий. Умер 12 января 1992 года. Иван Зубков  был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Кутузова III степени, Александра Невского, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, "Знак Почета", медалями.

Темы:
"Биографии Победы" (18)

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