Политолог: Абхазии не стоит ориентироваться на очередные санкции США

По мнению политолога Александра Студеникина, ориентироваться на очередные санкции и высказывания американских политиков в отношении Абхазии и России не стоит.
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"Чем более мы будем привлекательны для признания, тем меньше значима для нас будет роль США, — сказал Студеникин. – Наша позиция независимости подкреплена и исторически, и юридически. Хотелось бы, кончено, чтобы о ней больше узнали в мире. Здесь нужна более активная роль нашего МИДа по продвижению целей и задач Абхазии на международной арене. Но укрепление экономики даст большие результаты".
Как считает политолог, Абхазии нельзя расслабляться и почивать на лаврах. Нужно укреплять свою экономику, боеспособность армии. Не только Абхазия, но и многие другие страны должны быть готовы к тому, что их суверенитет может оказаться под вопросом, и никакие международные документы не станут препятствием для агрессора.