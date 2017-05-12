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Александр Студеникин
© Фото: Facebook / Александр Студеникин

Политолог: Абхазии не стоит ориентироваться на очередные санкции США

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Новая администрация США, по мнению политолога Александра Студеникина, не снизила градус агрессии в мире, и Абхазии нужно укреплять свою экономику и боеспособность, чтобы быть готовой к любому развитию событий.

На этой неделе Дональд Трамп подписал новый федеральный бюджет США на текущий год. В тексте документа прописаны пункты о защите территориальной целостности Грузии. Он запрещает оказывать поддержку какой-либо стране мира, которая признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Закон обязывает Министерство финансов США разработать необходимые инструкции для международных финансовых институтов с тем, чтобы исключить возможность реализации каких-либо программ (кредитов, долгов, гарантий), нарушающих территориальную целостность и суверенитет Грузии. 

По мнению политолога Александра Студеникина, ориентироваться на очередные санкции и высказывания американских политиков в отношении Абхазии и России не стоит.

Полную версию беседы с Александром Студеникином читайте здесь>>

"Чем более мы будем привлекательны для признания, тем меньше значима для нас будет роль США, — сказал Студеникин. – Наша позиция независимости подкреплена и исторически, и юридически. Хотелось бы, кончено, чтобы о ней больше узнали в мире. Здесь нужна более активная роль нашего МИДа по продвижению целей и задач Абхазии на международной арене. Но укрепление экономики даст большие результаты".

Как считает политолог, Абхазии нельзя расслабляться и почивать на лаврах. Нужно укреплять свою экономику, боеспособность армии. Не только Абхазия, но и многие другие страны должны быть готовы к тому, что их суверенитет может оказаться под вопросом, и никакие международные документы не станут препятствием для агрессора. 



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