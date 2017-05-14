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Кясоу Хагба
© Фото: Сергея Арутюнова

Актер Хагба об Ардзинба: при нем нельзя было быть непрофессионалом

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Народный артист Абхазии Кесоу Хагба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, какими человеческими и лидерскими качествами обладал Владислав Ардзинба, в чем черпал силы для борьбы.

"За годы работы с Владиславом Григорьевичем, я никогда не ощущал, что он  - начальник, а я подчиненный. Он умел делать замечание, и даже резко поговорить, но я никогда не ощущал себя униженным и оскорбленным. Это лидер, который несет за собой огромный мир энергетики, если ты войдешь туда  - ты будешь нормальным, ты не будешь врать и воровать", — рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия Хагба.

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