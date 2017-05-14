Актер Хагба об Ардзинба: при нем нельзя было быть непрофессионалом

"За годы работы с Владиславом Григорьевичем, я никогда не ощущал, что он - начальник, а я подчиненный. Он умел делать замечание, и даже резко поговорить, но я никогда не ощущал себя униженным и оскорбленным. Это лидер, который несет за собой огромный мир энергетики, если ты войдешь туда - ты будешь нормальным, ты не будешь врать и воровать", — рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия Хагба.