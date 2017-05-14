Актер Хагба об Ардзинба: при нем нельзя было быть непрофессионалом

Валерия Адлейба и еще трое участников детского международного вокального шоу "Ты супер!" вышли в финал, который пройдет 26 мая на сцене Государственного кремлевского дворца.
Первому президенту Республики Абхазия, Герою Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и слава") I степени Владиславу Ардзинба 14 мая исполнилось бы 72 года – в канун знаменательной даты частичкой души, в которой живет Владислав, жители страны поделились с колумнистом Sputnik Амрой Амичба.
На выборы в Парламент – Народное собрание Республики Абхазия, которые проходят 14 мая на избирательном округе №17 Гудаутского района, свои кандидатуры выдвинули Леонид Лакербая и Леонид Чамагуа.
МВД Латвии подготовило документ, которым определены сроки строительства и протяженность стены на границы с Беларусью
Договор между Южной Осетией и Донецкой народной республикой не направлен против третьих стран, а призван улучшать благосостояние народов.
Китай не хочет быть главным спонсором проекта "Один пояс - один путь» и не собирается брать на себя всю ответственность, считают эксперты.
Товарищи премьер-министра Юри Ратаса по партии напомнили ему о значении Дня Победы, принципах свободы слова и парировали его выпад в адрес Sputnik.
На Бакинском олимпийском стадионе прошла красочная церемония открытия IV Игр исламской солидарности.
Президент Кыргызстана подписал закон, предусматривающий запрет всей лотерейной деятельности в республике, кроме государственной.
Наглядно о том, что из себя представляет новая стратегия экономического развития «Один пояс — один путь».
Небольшое армянское представительство может быть задействовано в предполагаемых зонах деэскалации в Сирии, считает арабист Армен Петросян.
Результат сборной Белоруссии на чемпионате мира не отразится на шансах совместной с Латвией заявки на проведение турнира в 2021 году.
Президент Молдовы назвал полным беспределом и провокацией отказ во въезде в республику российского и латвийского журналистов.
Прокуратура Стамбула потребовала 40 пожизненных сроков для Абдулгадира Машарипова – узбекистанца, совершившего теракт в ночном клубе Reina.
Как остановка Игналинской АЭС сказалась не только на экономике Литвы, но и на городе-спутнике атомной станции – Висагинасе.
Компьютеры по всему миру подверглись массовой хакерской атаке со стороны торояна-вымогателя, возможно самой крупной в истории.
Китай не хочет быть главным спонсором проекта "Один пояс - один путь» и не собирается брать на себя всю ответственность, считают эксперты.
Товарищи премьер-министра Юри Ратаса по партии напомнили ему о значении Дня Победы, принципах свободы слова и парировали его выпад в адрес Sputnik.