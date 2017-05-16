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Архивное фото радиостудии
© Sputnik. Константин Чалабов

Шахматный слон: уникальная древняя находка в центре Москвы

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В центре Москвы археологи нашли шахматного слона с припрятанными в нем серебряными монетами – находка датирована XVI веком. Историк, москвовед, архивист Михаил Федоров рассказал на радио Sputnik о своей находке.

Артефакт найден в районе улицы Пречистенки – это древний московский район Чертолье, здесь проходила дорога в Новодевичий монастырь, в сторону Литовского княжества. По версии эксперта, денежки в слоне мог припрятать гость Москвы, или приближенный к царю человек.

Вряд ли вещь принадлежала простолюдину, посадскому человеку, да и церковному тоже – церковь боролась с этой "забавой", сказал Федоров на радио Sputnik. Удивительно то, что московская земля смогла сохранить эту фигурку за 500 лет.



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