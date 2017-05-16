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Даур Тарба на заседании кабмина об исполнении Республиканского бюджета
© Sputnik / Томас Тхайцук

Даур Тарба: планируем ярмарку российской сельхозтехники в Абхазии

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Создание постоянно действующей выставки-ярмарки малой российской сельхозтехники, обсудили Министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба и торгпред России в Абхазии Владимир Некрасов.

"Договор будет заключен после анализа потребностей частного сектора Абхазии в обновлении парка сельскохозтехники и оборудования", — пояснил Тарба

Как отметил министр сельского хозяйства, эта была первая встреча с новым торгпредом России в Абхазии, на которой обсуждались вопросы развития торгово-экономических связей между Россией и Абхазией. 

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