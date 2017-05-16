Даур Тарба: планируем ярмарку российской сельхозтехники в Абхазии

"Договор будет заключен после анализа потребностей частного сектора Абхазии в обновлении парка сельскохозтехники и оборудования", — пояснил Тарба

Как отметил министр сельского хозяйства, эта была первая встреча с новым торгпредом России в Абхазии, на которой обсуждались вопросы развития торгово-экономических связей между Россией и Абхазией.