Даур Тарба: планируем ярмарку российской сельхозтехники в Абхазии

Как отметил министр сельского хозяйства, эта была первая встреча с новым торгпредом России в Абхазии, на которой обсуждались вопросы развития торгово-экономических связей между Россией и Абхазией.
Как отметил министр сельского хозяйства, эта была первая встреча с новым торгпредом России в Абхазии, на которой обсуждались вопросы развития торгово-экономических связей между Россией и Абхазией.
С первым сольным концертом в Кремлевском дворце выступит Народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава 24 мая.
Внучка последнего носителя убыхского языка Тевфика Эсенча, Зели Бурджу Эсенч провела встречу в Государственном комитете Абхазии по репатриации.
Обустройство войск российской военной базы, дислоцированной в Республике Абхазия, проверил командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников, сообщила Sputnik пресс-служба ЮВО во вторник 16 мая.
Сборная Беларуси по хоккею гарантировано остается в элитном дивизионе – такой подарок ей сделали итальянцы, уступив накануне датчанам.
Танкисты российской военной базы в Южной Осетии примут участие в танковом биатлоне, который пройдет в Волгоградской области.
Британский боксер Билли Джо Сондерс намекнул на употребление казахстанцем Геннадием Головкиным допинга.
Отряд финских саперов прибыл в Эстонию, чтобы принять участие в проходящих в стране учениях "Весенний шторм".
Астронавт из Германии продемонстрировал своим подписчикам в социальной сети фотографию Азербайджана, сделанную с борта МКС.
Максима Бакиева – сына бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева – заочно приговорили к 20 годам лишения свободы.
Почему из-за близости к Афганистану Таджикистан рискует остаться в стороне от нового Шелкового пути
В Ростовской области из-за отсутствия ветеринарных документов уничтожено 500 килограммов живых армянских раков.
Латвийские историки написали книгу о Саласпилсском концлагере, в которой пытаются скрыть злодеяния нацизма.
На этой неделе может начаться процесс реформирования правительства Молдовы – демократы намерены сократить количество министерств.
Транспортное предприятие "Мосгортранс" опровергло информацию о наборе водителей в Узбекистане для работы в автопарках Москвы.
Комиссия по государственным закупкам Литвы не дает департаменту полиции купить 150 микроавтобусов с автоматической коробкой передач.
Пятеро выпускников общеобразовательных школ рекомендованы внешнеполитическим ведомством Абхазии для обучения в МГИМО.
Британский боксер Билли Джо Сондерс намекнул на употребление казахстанцем Геннадием Головкиным допинга.
Отряд финских саперов прибыл в Эстонию, чтобы принять участие в проходящих в стране учениях "Весенний шторм".