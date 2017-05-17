Танкист Дмитрий Цугба: один из первых прорвался к рейхстагу

Дмитрий Цугба участвовал в освобождении Сталинграда, Киева, Дарницы, Бессарабии, Румынии, Западного Буга, Минска, Люблино, Штутгарта и одним из первых через баррикадные заграждения прорвался к рейхстагу. За период войны Дмитрий Цугба был награжден орденами Славы I и II степени, орденами Отечественной войны I и II степени и 13 медалями. После войны он работал директором гвоздильного завода. У Дмитрия Цугба трое детей и шестеро внуков. Герой Великой Отечественной войны Цугба умер в возрасте 67 лет.