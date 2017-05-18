Штурман Датико Ласурия: потопил вражеский корабль

В ходе Великой Отечественной войны Датико Ласурия сражался в составе 51-го минно-торпедного Таллинского Краснознаменного орденов Ушакова и Нахимова авиаполка ВВС Краснознаменного Балтийского Флота. Принимал участие в обороне Ленинграда, был отмечен боевыми наградами. В ходе одного из боевых вылетов экипаж, в составе которого находился Ласурия, потопил вражеский корабль.

Младший лейтенант, штурман Датико Ласурия погиб 13 июля 1944 года, вместе с четырьмя своими боевыми товарищами, при совершении вынужденной посадки после разведывательного вылета, не дотянув до аэродрома около одного километра. Похоронен в селе Клопицы Волховского района Ленинградской области.



