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Датико Ласурия
© Фото: из архива Амины Ласурия

Штурман Датико Ласурия: потопил вражеский корабль

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Темы:
"Биографии Победы" (29)
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Ласурия Датико Таевич родился в 1922 году в селе Кутол. В 1939 году был призван в Красную Армию и направлен в город Кронштадт, затем – в Николаевское военно-морское минно-торпедное авиационное училище летчиков и штурманов имени С. Левановского, а оттуда – в Казахстан, для освоения минно-торпедного дела.

В ходе Великой Отечественной войны Датико Ласурия сражался в составе 51-го минно-торпедного Таллинского Краснознаменного орденов Ушакова и Нахимова авиаполка ВВС Краснознаменного Балтийского Флота. Принимал участие в обороне Ленинграда, был отмечен боевыми наградами. В ходе одного из боевых вылетов экипаж, в составе которого находился Ласурия, потопил вражеский корабль.

Младший лейтенант, штурман Датико Ласурия погиб 13 июля 1944 года, вместе с четырьмя своими боевыми товарищами, при совершении вынужденной посадки после разведывательного вылета, не дотянув до аэродрома около одного километра. Похоронен в селе Клопицы Волховского района Ленинградской области.


Темы:
"Биографии Победы" (29)

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