Логуа об ИКЦ: беспокоящие общество темы исключены из Соглашения

"Если есть стратегические партнеры, и наш партнер нам готов оказать содействие в сфере безопасности – это не может быть плохо. Соглашение претерпело множество изменений, и ряд беспокоящих наше общество тем из этого Соглашения исключен – это и оперативно-розыскная деятельность, и создание отдельных центров", - сказал Логуа.