Логуа об ИКЦ: беспокоящие общество темы исключены из Соглашения

В московском кинотеатре "Иллюзион" состоялась российская премьера фильма "Владислав Ардзинба. Драма победителя". Корреспондент Sputnik Лев Рыжков побывал на показе и делится впечатлениями.
Главный художник Сухума Руслан Габлия рассказал в интервью Sputnik о нарушениях при установке наружной рекламы в столице.
Главная цель Информационно-координационного центра - осуществление задач по организации обмена оперативно-значимой информацией между правоохранительными органами Абхазии и РФ.
Как при необходимости произвести хорошее впечатление, показаться умным и образованным, начитанным и серьезным.
Центробанк констатирует снижение спроса на доллар – за первый квартал американской валюты продали вдвое меньше, чем годом ранее.
Минюст Армении получил решение российского суда, гарантирующее пожизненный срок для Валерия Пермякова с отбытием в России.
Почему аналитики считают тенге переоцененным и стоит ли казахстанцам ожидать падения курса национальной валюты.
В Кыргызстане на общественное обсуждение вынесен проект постановления, утверждающего порядок и правила реализации халал-продукции.
Основным экспонентом на Международной выставке вооружений и военной техники "Milex" в Минске станет Россия.
Быстрое наращивание сил Балтийского флота – закономерная реакция России на агрессивные устремления НАТО в регионе.
Центробанк Литвы требует существенной и немедленной реформы пенсионной системы.
Международный день музеев пройдет в Молдове 20 мая – любой желающий абсолютно бесплатно сможет посетить экспозиции по всей стране.
Московские строительные, клининговые и другие компании в 2016-2017 годах не выплатили мигрантам порядка 2 миллиардов 260 миллионов рублей.
Авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" сегодня выполнит первый рейс на Boeing 787 Dreamliner по маршруту Ташкент-Рига-Нью-Йорк-Ташкент.
Эстония и Россия в рамках Форума приграничных регионов подпишут соглашение о содействии сотрудничеству вдоль границы.
Как при необходимости произвести хорошее впечатление, показаться умным и образованным, начитанным и серьезным.
Центробанк констатирует снижение спроса на доллар – за первый квартал американской валюты продали вдвое меньше, чем годом ранее.
Минюст Армении получил решение российского суда, гарантирующее пожизненный срок для Валерия Пермякова с отбытием в России.