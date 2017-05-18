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Астамур Логуа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Логуа об ИКЦ: беспокоящие общество темы исключены из Соглашения

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Темы:
Создание информационно-координационного центра МВД (18)
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Депутат Парламента Абхазии Астамур Логуа в интервью Sputnik Абхазия рассказал о Соглашении между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке формирования и деятельности Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел (ИКЦ).

"Если есть стратегические партнеры, и наш партнер нам готов оказать содействие в сфере безопасности – это не может быть плохо.  Соглашение претерпело множество изменений, и ряд беспокоящих наше общество тем из этого Соглашения исключен – это и оперативно-розыскная деятельность, и создание отдельных центров",  - сказал Логуа.

Темы:
Создание информационно-координационного центра МВД (18)

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