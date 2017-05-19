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Пиштовчян Мелик
© Фото: http://moypolk.ru

Гвардии старший сержант Мелик Пиштовчян: 220 боевых и 400 оперативных вылетов

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Темы:
"Биографии Победы" (30)
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Пиштовчян Мелик Арутюнович родился в 1919 году в селе Хашупсе. Окончил Пиленковскую среднюю школу и поступил в Ереванский медицинский институт. С 1941 года курсант 22-й Белоцерковской дивизионной школы младших авиаспециалистов, затем стрелок-радист 315-го отдельного разведывательного авиационного полка.

С началом Великой Отечественной войны  Мелик Пиштовчян принимал участие в воздушных боях с противником в небе над Житомиром, Борисполем, Киевом. В качестве воздушного стрелка-радиста младший сержант Пиштовчян участвовал в боевых вылетах в Крым и Сталинград. После прорыва блокады Ленинграда отважный стрелок-радист участвовал в бомбардировках Таллина, Нарвы, Тарту, Пскова и других. В ночь с 14 на 15 июля 1944 года его самолет "Ли-2" был сбит над территорией, контролируемой немцами. Выпрыгнув с парашютом, Пиштовчян более недели выбирался в расположение советских войск. Затем в звании гвардии старшего сержанта сражался в составе 29-го гвардейского авиационного Красносельского полка 54-й авиационной дивизии и встретил окончание войны на юге Польши.

На счету Мелика Пиштовчяна – 220 боевых и 400 оперативных вылетов. За мужество и героизм, проявленные в ходе Великой Отечественной войны он был награжден орденом Красной Звезды дважды – орденом Отечественной войны I степени, орденом Отечественной войны II степени, медалями "За отвагу", "За оборону Ленинграда", "За оборону Сталинграда", "За победу над Японией".


Темы:
"Биографии Победы" (30)

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