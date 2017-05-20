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Лев Рыжков
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"Охотник с Уолл-стрит": мелодрама вместо бизнес-триллера

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Колумнист Sputnik Лев Рыжков поделился впечатлениями о новом фильме "Охотник с Уолл-стрит".

"Толчковым событием стала смертельная болезнь старшего сына главного героя, и в тот же миг мне стало понятно, что весь остальной фильм будет только про это, и возникло легкое разочарование… Разочарование случилось из-за того, что очень жесткий и похожий на правду жизни бизнес-триллер покатился ко всем чертям, а на его место пришла мелодрама, добрая, но безжалостно вышибающая слезы из глаз", — поделился Рыжков в эфире радио Sputnik.

Премьера фильма режиссера Марка Уильямса в России состоялась 18 мая.

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