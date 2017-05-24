Дбар: работы для энтомологической лаборатории в Абхазии много

"Работы для такой лаборатории очень много, она носит и теоретический характер и сугубо прикладной, потому что многие виды являются вредителями, которые приносят колоссальный вред экономике Абхазии и сельскому хозяйству", — сказал Дбар.

Только, изучая биологию, изучая фенологию, сроки развития, такая лаборатория может давать четкие рекомендации при применении химических препаратов для борьбы с вредителями, добавил директор Института экологии АНА.



