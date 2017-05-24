Дбар: работы для энтомологической лаборатории в Абхазии много

Только, изучая биологию, изучая фенологию, сроки развития, такая лаборатория может давать четкие рекомендации при применении химических препаратов для борьбы с вредителями, добавил директор Института экологии АНА.
Только, изучая биологию, изучая фенологию, сроки развития, такая лаборатория может давать четкие рекомендации при применении химических препаратов для борьбы с вредителями, добавил директор Института экологии АНА.
Заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба рассказал Sputnik о "едином билете", по которому туристы из России могут приезжать в республику.
О том, в каком состоянии находятся садово-парковые зоны Абхазии, как сохранить зеленое богатство страны, о правилах и нормах ведения ландшафтного дизайна в День европейских парков рассказала корреспонденту Sputnik главный специалист Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия ландшафтный архитектор Наала Мирзоян.
В 2017 году в места постоянного проживания в Сирии благодаря поддержке РФ вернулись более 108 тысяч беженцев.
В Южной Осетии к концу мая сдадут три 16-квартирных жилых дома и детский сад на 70 человек, для российских военнослужащих и членов их семей.
В азербайджанском городе Губа реставрируют баню, которую в свое время посещал известный французский писатель Александр Дюма.
Иранский министр считает, что Армения может стать мостом между предпринимателями Ирана и Евразийского экономического союза.
Депутаты парламента Казахстана одобрили в первом чтении проект поправок по вопросам перераспределения некоторых полномочий президента.
Кыргызстан выполнил две трети требований IKAO по выводу своих авиакомпаний из "черного списка" Европейского союза.
Беларусь опровергает обвинения российских СМИ в реэкспорте рыбной продукции из стран, находящихся под продовольственными санкциями.
Управление обороны Банка Латвии готово в случае войны или чрезвычайной ситуации войти в состав Национальных вооруженных сил.
Фестиваль инноваций и технологий "LOGIN 2017" стартует в Вильнюсе. Театры, гостиницы и даже Литовская академия наук станут тематическими площадками.
Глава национальной разведки США Дэниел Коутс считает, что Молдове придется балансировать между Россией и Западом.
В Санкт-Петербурге окружной военный суд приговорил двух граждан Таджикистана к 6 и 6,5 годам колонии за вербовку в ИГ.
С начала 2017 года в Россию прибыли 600 тысяч мигрантов из Узбекистана, это на 10% больше, чем годом ранее.
Институт развития здоровья намерен открыть в Таллине до восьми пунктов обмена шприцев для наркоманов.
В Южной Осетии к концу мая сдадут три 16-квартирных жилых дома и детский сад на 70 человек, для российских военнослужащих и членов их семей.
В азербайджанском городе Губа реставрируют баню, которую в свое время посещал известный французский писатель Александр Дюма.
Иранский министр считает, что Армения может стать мостом между предпринимателями Ирана и Евразийского экономического союза.