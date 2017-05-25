12:49 25 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Игорь Никоарэ
© Photo: Facebook / Igor Nicoara

Под столом или в ванной: где прятаться при землетрясении

Радио
Получить короткую ссылку
2210

Директор Института геологии и сейсмологии Академии наук Молдовы Игорь Никоарэ рассказал в эфире студии Sputnik о том, как наиболее безопасно пережить сильные подземные толчки, находясь на верхних этажах высотных домов.

Так случилось, что Абхазия находится в сейсмически активной зоне. Землетрясение здесь обусловлено расположением, близостью Черного моря с разломом земной коры. Эти временные встряски и толчки не носят постоянного характера, однако время от времени все же заставляют местных жителей и жителей близлежащих стран понервничать.

Многие жители многоэтажек начинают выбегать по лестницам во двор дома, не подозревая, что, поступая именно так, подвергают свое здоровье и даже жизнь большой опасности. Иные прячутся под столы, наивно полагая, что эта мебель выдержит тяжесть падающего бетонного перекрытия. Другие закрываются в ванной комнате, думая, что бетонный блок, вмонтированный в общую панельную конструкцию квартиры, обезопасит их в случае частичного обрушения строения.

Молдова также находится в сейсмически активной зоне. На протяжении истории Карпатские горы (и особенно эпицентр всех более или менее сильных землетрясений — Вранча) не раз преподносили жителям республики неприятные и "нестабильные" сюрпризы. 

Корреспондент студии Sputnik Молдова Андрей Петрик решил выяснить: где наиболее безопасно в многоквартирном доме пережидать подземные толчки? Ответ на этот вопрос дал директор Института геологии и сейсмологии Академии наук Молдовы Игорь Никоарэ.

"В случае землетрясения, находясь в многоэтажном доме, наиболее безопасно вставать в проемы, дверные косяки в несущих стенах здания. Да, некоторые прячутся под столы, которые считаются своеобразными углами безопасности, но такая мера, зачастую, не спасает человека от травм и гибели в случае падения бетонных перекрытий. При сильных и продолжительных подземных толчках несущие стены, как правило, выдерживают, а перекрытия, увы, нет", — заявил эксперт. 

По теме

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Азербайджане
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Киргизии
Землетрясение произошло в Южной Осетии
Землетрясение произошло на юге Казахстана
Землетрясение произошло в Италии, есть разрушения
В центральной части Италии произошло новое землетрясение


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Люди на перроне алматинского вокзала
    Граница без замка

    Поезда, следующие без остановок, не будут подвергаться пограничным проверкам на казахстанско-российской границе.

  • Автомобили на одной из улиц Бишкека. Архивное фото
    Выгодный донос

    В Кыргызстане могут начать поощрять граждан, зафиксировавших нарушение Правил дорожного движения, процентами от суммы штрафа.

  • Министр сельского хозяйства Беларуси Леонид Заяц
    Битва за еду

    Глава Минсельхоза Беларуси признался, что переговоры с Россией о снятии запретов на поставки белорусской продукции идут сложно.

  • Писсуары
    Некуда «сходить»

    Верховный суд Латвии закрыл работникам Кабмина, с которыми делит один комплекс зданий, доступ в туалеты – слишком много желающих.

  • Молодые люди держатся за руки, архивное фото
    Ответ безбрачию

    Сейм Литвы ударит законопроектом о совместном проживании по желанию молодежи жить вместе, но в брак не вступать.

  • ЕАЭС
    В ЕАЭС хоть завтра

    Более 50% жителей Молдовы на возможном референдуме по выбору внешнеполитического пути развития выбрали бы вступление ЕАЭС.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Назакат Гасимовна Назирова. Соседи по прилавку и покупатели обращаются к ней Баба Надя. Ей уже за 80, из них почти 20 лет работает в торговле. Занимается цветами
Сухумский рынок в лицах
Арбузный Sputnik: что можно сделать ножом и руками из еды
Арбузный Sputnik: что можно сделать ножом и руками из еды
Сколько стоит выпускной
Дорогой выпускник: цена прощания со школой

Соцсети

Sputnikabkhazia