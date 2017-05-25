Под столом или в ванной: где прятаться при землетрясении

Так случилось, что Абхазия находится в сейсмически активной зоне. Землетрясение здесь обусловлено расположением, близостью Черного моря с разломом земной коры. Эти временные встряски и толчки не носят постоянного характера, однако время от времени все же заставляют местных жителей и жителей близлежащих стран понервничать.

Многие жители многоэтажек начинают выбегать по лестницам во двор дома, не подозревая, что, поступая именно так, подвергают свое здоровье и даже жизнь большой опасности. Иные прячутся под столы, наивно полагая, что эта мебель выдержит тяжесть падающего бетонного перекрытия. Другие закрываются в ванной комнате, думая, что бетонный блок, вмонтированный в общую панельную конструкцию квартиры, обезопасит их в случае частичного обрушения строения.

Молдова также находится в сейсмически активной зоне. На протяжении истории Карпатские горы (и особенно эпицентр всех более или менее сильных землетрясений — Вранча) не раз преподносили жителям республики неприятные и "нестабильные" сюрпризы.

Корреспондент студии Sputnik Молдова Андрей Петрик решил выяснить: где наиболее безопасно в многоквартирном доме пережидать подземные толчки? Ответ на этот вопрос дал директор Института геологии и сейсмологии Академии наук Молдовы Игорь Никоарэ.

"В случае землетрясения, находясь в многоэтажном доме, наиболее безопасно вставать в проемы, дверные косяки в несущих стенах здания. Да, некоторые прячутся под столы, которые считаются своеобразными углами безопасности, но такая мера, зачастую, не спасает человека от травм и гибели в случае падения бетонных перекрытий. При сильных и продолжительных подземных толчках несущие стены, как правило, выдерживают, а перекрытия, увы, нет", — заявил эксперт.