Актер о показе спектаклей "Махаджиры" и "Семра" в Турции: зрители рыдали

"Зридели рыдали, даже совсем молодые девочки. В "Махаджирах" есть один монолог небольшой, он всегда затрагивал меня, но, к своему удивлению, я заметил, когда зашел за кулисы, что у меня текут слезы", — сказал актер, Заслуженный артист Республики Абхазия Даур Арухаа.