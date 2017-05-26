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Актер о показе спектаклей "Махаджиры" и "Семра" в Турции: зрители рыдали

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Пресс-конференция Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба о показе спектакля "Махаджиры" и театральной композиции "Семра" в Турции прошла 26 мая в пресс-центре Sputnik Абхазия.

"Зридели рыдали, даже совсем молодые девочки. В "Махаджирах" есть один монолог небольшой, он всегда затрагивал меня, но, к своему удивлению, я заметил, когда зашел за кулисы, что у меня текут слезы", — сказал актер, Заслуженный артист Республики Абхазия Даур Арухаа.

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