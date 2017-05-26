Хаджимба об Очамчырском районе: аграрный сектор должен быть нацелен на экспорт

"Продукцию можно производить в немереных количествах. Самое главное — довезти ее до потребителя. Внутренний рынок можно насытить нашими продуктами, но вся работа должны быть нацелена на экспорт. К сожалению, это не всегда получается", — сказал Хаджимба.