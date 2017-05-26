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Рауль Хаджимба на заседании кабмина об исполнении Республиканского бюджета
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хаджимба об Очамчырском районе: аграрный сектор должен быть нацелен на экспорт

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Рабочая поездка Рауля Хаджимба и членов Кабмина в Очамчырский район состоялась 26 мая.

"Продукцию можно производить в немереных количествах. Самое главное — довезти ее до потребителя. Внутренний рынок можно насытить нашими продуктами, но вся работа должны быть нацелена на экспорт. К сожалению, это не всегда получается", — сказал Хаджимба.

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