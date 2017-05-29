Врач: аллергическая реакция передается по наследству

По словам собеседника радио Sputnik , рост числа аллергиков связан с тем, что дети, родившиеся со слабой иммунной системой, вышли из-под естественного отбора. Особенно это касается развитых индустриальных стран.

"В тех странах, где, к сожалению, низкий уровень здравоохранения и большая детская смертность, аллергиков в популяции гораздо меньше, потому что естественным отбором отметаются "поломки" в иммунной системе. Благодаря тому, что у нас высокий уровень здравоохранения, люди с нехорошей иммунной системой остаются в живых и, соответственно, на определенном этапе жизни это проявляется аллергической реакцией", — сказал врач-аллерголог.

Владимир Болибок отметил, что предрасположенность к аллергическим реакциям передается по наследству. То есть, если ваши родители страдают аллергией, то и у вас высока вероятность возникновения аллергии. Но бывают и исключения.

"Предрасположенность эта наследственная, но если вы никогда в жизни не встретитесь со своим аллергеном, то аллергической реакции у вас не будет. Это если, допустим, ружье зарядили, но оно может и не выстрелить", — добавил аллерголог.



