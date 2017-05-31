Психолог объяснила, почему у детей не стоит отбирать гаджеты

"Гаджеты – это всего лишь инструмент. Точно так же, как и любой инструмент, его можно использовать во благо, и его можно использовать во вред. Мы никуда не денемся от гаджетов. Лишать ребенка телефонов, планшетов небезопасно для его дальнейшего развития", — рассказала молдавский психолог Людмила Семина-Гицу в пресс-центре Sputnik Казахстан

По мнению специалиста, современные родители должны задуматься не о том, что ребенок пользуется техническими приспособлениями, а о том, что он с ним делает. Так же, как и взрослые, дети зачастую не могут справиться с большим объемом информации.

"Мы все обладаем таким качеством, как маниакальность. Мы все стремимся к успеху, нам нужно обязательно все успеть. С одной стороны, с этой тенденцией стремления к успеху не все справляются и попадают в депрессивное состояние, потому что просто-напросто физиологически не каждый человек способен усваивать информацию с той скоростью, которую требует современный мир", — добавила Людмила Семина-Гицу.