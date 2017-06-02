Арсалия о "Стоянке человека": впервые без Искандера

Эльвира Арсалия добавила, что в будущем году фестиваль пройдет с участием большого количества гостей.
Эльвира Арсалия добавила, что в будущем году фестиваль пройдет с участием большого количества гостей.
Афганская полиция с помощью выстрелов в воздух пытается сдержать толпу демонстрантов в связи с терактом в Кабуле.
Международный день защиты детей в Сухуме прошел с размахом и завершился поздно вечером, совсем не в детское время. Корреспондент Sputnik Абхазия Бадри Есиава наблюдал и окунулся в свое детство.
В Международный день защиты детей в одном из фастфудов Сухума обычное для таких заведений лакомство – жареная картошка, стало на один день особенным угощением, о том, как это возможно, читайте в материале Амры Амичба.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов пригласил президента Республики Сербской Милорада Додика в гости.
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Политолог Данияр Ашимбаев попытался объяснить сложные моменты положения о Национальном пантеоне в Казахстане.
Позади остались Соединенные Штаты и Поднебесная, впереди – Исландия и Новая Зеландия. Кыргызстан занял 111-е место в рейтинге миролюбия.
Беларусь готова к упрощению визового режима со странами Евросоюза, но все же есть одна загвоздка.
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Сейм Литвы запретил продажу алкоголя лицам, не достигшим двадцатилетнего возраста, если только это не предписывает должность.
Посол Молдовы в России рассказал, когда сотрудники молдавского посольства покинут Москву.
Гражданам Таджикистана следует воздержаться от поездки в ряд городов России в связи с временным ужесточением миграционного контроля.
Не все мигранты оказались готовы к запрету на работу водителем, без водительского удостоверения российского образца.
Утверждение президента Эстонии о том, что никто "не хочет проснуться и ощутить себя жителем Российской Федерации" уже опровергнуто.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов пригласил президента Республики Сербской Милорада Додика в гости.
Подготовка к азербайджанскому этапу гонок «Формулы-1» доставляет неудобство жителям Баку – их просят не оставлять авто вдоль будущей трассы.
Правительство Армении продлило срок действия закона об освобождении уклонистов от уголовной ответственности.