Арсалия о "Стоянке человека": впервые без Искандера

"Первый торжественный вечер открытия фестиваля пройдет в РУСДРАМе 20 июня, и в тот же вечер состоится премьера спектакля "Софичка". В день закрытия фестиваля 22 июня пройдет литературная экскурсия "Республика справедливости" по тропам Чика, которую мы проведем совместно с Сухумским домом юношества. Этот день будет отведен Чику и его друзьям. Дети будут главными героями этого дня", — сказала Арсалия.

Эльвира Арсалия добавила, что в будущем году фестиваль пройдет с участием большого количества гостей.



