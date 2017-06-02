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Министр культуры Эльвира Арсалия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Арсалия о "Стоянке человека": впервые без Искандера

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Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия в интервью Sputnik Абхазия рассказала, как в Абхазии будет проходить третий Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека".

"Первый торжественный вечер открытия фестиваля пройдет в РУСДРАМе 20 июня,  и в  тот же вечер состоится  премьера спектакля "Софичка".  В день закрытия фестиваля 22 июня пройдет  литературная экскурсия "Республика справедливости" по тропам Чика, которую мы проведем совместно с Сухумским домом юношества. Этот день будет отведен Чику и его друзьям. Дети будут главными героями этого дня", — сказала Арсалия.

Эльвира Арсалия добавила, что в будущем году фестиваль пройдет с участием большого количества гостей.


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